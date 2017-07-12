В Йошкар-Оле водитель маршрутного такси скончался на рабочем месте

В столице Марий Эл водитель маршрутного такси скончался во время работы на линии.

Как рассказали очевидцы трагического инцидента, мужчина, находившийся за рулем транспортного средства, внезапно почувствовал себя плохо и произвел остановку с целью недопущения дорожно-транспортного происшествия.

Отметим, что данное ЧП произошло 13 января неподалеку от остановки общественного транспорта «Юбилейная». Автомобилисты вынесли водителя на свежий воздух и немедленно вызвали скорую помощь и сотрудников полиции.

По предварительным данным, причиной смерти оказался сердечный приступ. На вид мужчине было приблизительно 50-55 лет. Сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах произошедшего инцидента.