В Петербурге 18-летний парень похитил и насиловал девочку из детдома

В Петербурге нашли 14-летнюю воспитанницу детдома №46, которая пропала 12 января. Девочка в течении нескольких дней находилась в квартире 18-летнего парня, который вступал с ней в половую связь, сейчас его ищет полиция.

Как стало известно, 12 января заведующая детским домом в Приморском районе Петербурга заявила о пропаже 14-летней воспитанницы. В итоге, ее нашли в квартире молодого парня. Он в течении нескольких дней занимался с ней сексом, при попытке задержания ему удалось сбежать.

Девочку отправили в больницу, где врачи проведут освидетельствование и зафиксируют факт полового контакта. Полиция возбудила уголовное дело и 18-летний парень, которому удалось сбежать, обвиняется в изнасиловании малолетней девочки.

Сейчас его разыскивают полицейские. Установлено, что все это время девочка находилась в квартире у парня, где тот неоднократно вступал с ней в половую связь.