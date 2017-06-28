В Усть-Цилимске трактор вместе с водителем провалился под лед

15-го числа текущего месяца в Усть-Цилемском районе случилась смертельная трагедия на ледовой переправе.

Как рассказали СМИ представители Госавтоинспекции региона, трагический инцидент произошел в районе одиннадцати часов дня, когда 53-летний гражданин, управляя трактором ДТ-75, предпринял попытку пересечь несанкционированную ледовую переправу на реке Печора, со стороны села Окунев Нос. Данная переправа была закрыта для транспорта, об этом свидетельствовали различные запрещающие знаки.

В результате, трактор ушел под лед, а мужчина, управлявший им, не смог выбраться. Водитель не имел водительского удостоверения, позволяющего управлять данным видом транспортного средства.