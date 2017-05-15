В США из-за потерянного iPhone случилась массовая драка

В США в городе Ниюарк владелица iPhone потеряла свой гаджет и нашла его местоположение через сервис Find My iPhone app одной из пиццерий. В ходе выяснения того, где же утерянный смартфон, среди посетителей завязалась массовая драка, в которой участвовали около 20 человек.

Владелица телефона утверждает, что нашла свой потерянный iPhone в кафе города по геолокации через специальное приложение. В итоге, она пришла в пиццерию, с ней также пошли несколько ее товарищей. Девушка обратилась к посетителям и спросила, знает ли кто-нибудь о ее пропавшем телефоне.

В итоге, между девушкой и посетителями возник спор, который потом перерос в драку. Администрация кафе вызвала полицию, но задерживать никого из участников драки не стали. Жестокая потасовка закончилась тем, что на полу зала пиццерии валялись клочки волос. Очевидцы сняли происходящее на видео.

Оказалось, что телефон находится в бюро находок, которое располагается выше пиццерии на один этаж. Свой гаджет владелица вернула, а вот драку в Сети пользователи осудили и назвали неоправданной жестокостью. Многие владельцы своих дорогих iPhone сильно дорожат гаджетами и готовы идти на любые меры, лишь бы вернуть ценный смартфон.