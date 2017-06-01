В Дагестане по улицам ездили набитые сырым мясом «Жигули»

В Дагестане по улицам проехались «Жигули», набитые сырым мясом, туши животных были закреплены на крыше машины, торчали из багажника. Происходящее очевидцы сняли на видео, пользователи в Сети бурно обсуждают странную машину и не могут понять, зачем водитель перевозил мясо таким способом.

О «Жигулях», которые везли мясо на крыше и в багажнике машины, стало известно из Instagram-аккаунта, посвященному происшествиям в Дагестане. Пользователь опубликовал видео и прокомментировал происходящее с должной порцией иронии. Так, утверждает автор ролика, на мясо попадает вся пыль с дороги, он называет туши «чистым, натуральным продуктом». Мужчина, снявший данное видео иронизирует о качестве такого мяса и о том, что такая транспортировка туш явно соответствует правилам.

Пользователи видео комментировали по-разному. Одни утверждали, что ничего страшного в такой транспортировке нет, так как мясо перед готовкой все равно нужно мыть. Другие же возмущались о том, что водитель грубо нарушает все нормы санитарии и гигиены.

По мнению комментаторов, «Жигули» везли мамонта, так как такие размеры туш и количество мяса их весьма впечатлило. Также пользователи указали, что так мясо возят часто, его потом сдают на продажу и ничего сверх плохого в этом нет.