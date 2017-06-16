В Петрозаводске задержали злоумышленников на крыше дома

Жильцы многоэтажного дома на Ключевой ночью 12 января услышали громкие стуки на чердаке и поднялись, чтобы проверить. На крыше находились четыре молодых человека, которые хотели похитить кабель принадлежащий сотовому оператору./p>

Об этом сообщили представители местного МВД. Молодые люди были переданы в наряд ППС. Сотрудники правоохранительных органов осмотрели место инцидента, они нашли брошенный топор и кабель, на котором часть изоляции отсутствовала.

Полицейские запечатлели следы на заснеженной крыше, которые совпадали с обувью парней. По данным полицейских, один из злоумышленников является несовершеннолетним. До этого парни пробрались на чердак и отрубили несколько десятков метров кабеля, позже они его сдали в пункт металлоприема, за что получили шесть тысяч рублей. Позже выяснилось, что лидер группы скрывал сумму дохода от друзей. На следующий вечер молодые люди снова наведались на крышу жилого дома, однако на этот раз неудачно. Возбуждено уголовное дело, парни понесут наказание.