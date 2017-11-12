В США родители держали в заточении 13 своих детей

В США полиция штата Калифорнии в городе Перрис задержала мужа и его супругу, они удерживали в заточении 13 своих детей возрастом от 2 до 29 лет. О том, что муж и жена приковали собственных детей цепями, сообщила 17-летняя девушка, которой удалось сбежать из заточения родителей.

Как сообщают СМИ, в полицейский участок города Перрис пришла 17-летняя девушка, которая заявила о том, что ее родители держат в заточении ее и еще 12 своих детей. Полицейские незамедлительно выехали по указанному девушкой адресу и обнаружили дом, в котором муж и жена удерживали своих детей. Среди детей семейной пары были как малолетние, так и взрослые люди.

Все они жили в темном помещении дома, условия их жизни полностью не соответствовали санитарным нормам, некоторые из детей были прикованы цепями. Пленники с истощением от нехватки питания были перевезены в больницу.

Задержанные не дали объяснения своему поступку и причины, по которым они сделали пленниками собственных детей, они не назвали. Сейчас полиция предъявила паре обвинения в преступлении, в котором они пытками и другими действиями подвергли опасность жизни своих детей.