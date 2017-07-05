В Дагестане у жителя с банковского счета пропала сумма в 1 млн рублей

В Республике Дагестан у местного жителя с банковского счета пропала сумма в 1 миллион рублей. Подозреваемый в этом деле – работник отделения банка в Буйнакске.

Сотрудники МВД по Республике Дагестан сообщают о случае кражи в особо крупном размере, который произошел в Буйнакском районе. Пропажу на своем счете обнаружил владелец карты и поспешил с разборками в банк, а также обратился в полицию. Выполняя свою работу, представителям правоохранительных органов удалось выяснить, кто является вором. Им оказался работник банка. Зная, что на карте клиента лежала большая сумма денег, он снял ее со счета и присвоил себе.

Точно неизвестно, когда сотрудник банка проводил преступные махинации. Предположительно, он снимал деньги в период с ноября 2016 года по декабрь 2017 года. Против него уже возбудили уголовное дело, в последнее время решается вопрос о его аресте. Позже дело передадут в местный суд.