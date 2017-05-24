Черный лесоруб из Приморья мог стать миллионером

Черный лесоруб из Приморского края мог стать миллионером. 33-летний местный житель вырубал зеленые посадки в промышленных масштабах.

Незаконную предпринимательскую деятельность пресекли правоохранительные органы Приморского края. Среди задержанных оказался 33-летний житель одного из районов региона России.

Он осуществлял рубку лесных насаждений на территории лесничества и оборот его поставок покупателям мог составить около одного миллиона рублей. Однако планам злоумышленника не суждено сбыться и его прибыльный бизнес быстро свернули дальневосточные оперативники.

В настоящее время личность подозреваемого полностью установлена. В ходе допроса он дал показания, согласно которым признал свою вину по всем эпизодам незаконной рубки лесных ресурсов в Приморье.

Следователи успели начать в отношении мужчины уголовное преследование. Ему грозит за совершенные деяния отсидеть в тюрьме до семи лет.