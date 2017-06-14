В Башкирии проститутка зарезала знакомого за предложение заняться сексом

39-яя женщина из Салава была задержана правоохранительными органами по подозрению в убийстве, рассказали в пресс-центре СК республики. Ранее задержанная занималась проституцией.

13-го числа текущего месяца подозреваемая на протяжении нескольких дней злоупотребляла алкогольной продукцией со знакомым. Во время распития спиртных напитков в доме женщины, мужчина предложил ей вступить в интимные отношения. На что задержанная ответила отрицательно и в ответ услышала нецензурные оскорбления в свой адрес. Тогда женщина в порыве гнева схватилась за нож и зарезала своего приятеля.

После предъявленных обвинений преступница полностью признала свою вину и раскаялась в совершенном убийстве. Сотрудниками правоохранительных органов было выяснено, что ранее женщина была задержана за занятие проституцией и привлечена к административной ответственности. На данный момент, следствие устанавливает все причины случившегося.