В Пскове зафиксировали факт продажи спиртного подростку

Полиция Пскова сообщает о правонарушении, которое зафиксировано 13 января. По их информации, в этот день в магазине, который находится на улице Металлистов, кассир продала подростку спиртное.

Сотрудники МВД по Псковской области сообщают о случае правонарушения, который зафиксирован в административном центре. Сообщается, что несколько дней назад, в субботу в одном из городских магазинов подростку был продан алкогольсодержащий напиток.

Выясняя обстоятельства этого происшествия, правоохранители собрали достаточно улик против кассирши. По их данным, она не удосужилась проверить, исполнилось ли покупателю 18 лет, хотя его внешность определенно вызывала сомнения. Тем не менее, в полиции все равно смогли выявить состав преступления. Теперь женщина, которая его совершила, понесет наказание в соответствии с возбужденным против нее административным делом.