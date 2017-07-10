В Приморье мужчина похитил 320 кг иностранного чугуна

В Приморье сотрудники управления МВД России на транспорте по ДВФО сообщают о происшествии, в ходе которого из полувагона на железнодорожной станции мужчина украл более 320 килограммов иностранного чугуна.

Дальневосточные правоохранители сообщают о случае кражи на железнодорожном предприятии. Инцидент произошел на станции «Новошахтинская». Там из полувагона пропало 25 слитков чугуна. Этот металл принадлежал компании, руководство которой находится за рубежом. Всего было украдено 320 килограммов чугуна.

Выполняя свою работу, сотрудники МВД смогли вычислить злоумышленника. Им оказался местный житель. При задержании он признал все обвинения действительными, однако добавил, что не планировал преступление. По его словам, у него не было сообщников. С помощью своего автомобиля он сам перевез металл и сдал его в пункт приема. Почти все вырученные деньги уже были им потрачены.