В Башкирии пропавшего на снегоходе мужчину нашли мертвым. Его обнаружили недалеко от села Волково.

Сегодня окончились поиски 34-летнего жителя республики Башкортостан. Его бездыханное тело обнаружили в лесной зоне по пути в селение Первушино.

Ранее сообщалось, что 14 января двое мужчин, погибший и его свекор, выехали с дачного участка на двух снегоходах.

По пути один из них решил поехать альтернативным маршрутом, однако заблудился, а горючее в транспортном средстве закончилось. По всей видимости, погибший своим ходом решил в сильный мороз добраться до ближайшего населенного пункта, однако продрог и вскоре скончался от потери тепла.

Истинную причину смерти озвучат специалисты после проведения экспертизы.

Друзья в социальных сетях написали, что мужчину искали по его следам. Они уже выразили родным и близким свои соболезнования.