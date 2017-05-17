На Камчатке нашли вмерзшее в лед тело альпиниста. Труп обнаружили у основания вулкана Козельский 16 января.

На территории Камчатского края спортсмен-лыжник обнаружил бездыханное тело неизвестного мужчины, совершая восхождение к вулкану Козельский. О своей находке он сразу же доложил в правоохранительные органы и спасателям. Они прибыли на место инцидента со специальным оборудованием. Только таким образом возможно было извлечь труп из промерзшего грунта сурового дальневосточного края.

Как отмечается, труп уже доставили спецрейсом в столицу Камчатского края для проведения судебно-медицинской экспертизы. Специалисты говорят, что труп был довольно сильно поврежден животными, которые обитают рядом с вулканом. Экспертам предстоит выяснить, отчего наступила смерть мужчины, а следователи предполагают ответить на вопрос о личности погибшего мужчины.