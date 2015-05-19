Житель Владивостока снимал беспомощных детей после изнасилования

Во Владивостоке собираются судить местного жителя, снимавшего на камеру беспомощных детей, которых предварительно изнасиловал. Об этом объявила пресс-служба прокуратуры Приморского края.

По версии следователей, мужчина шестикратно совершил сексуальное преступление по отношению к не оказывающим сопротивления детям, а затем фотографировал своих малолетних жертв в неглиже. Сделанные снимки обвиняемый публиковал на интернет-ресурсах.

Правоохранители уточняют, что с сентября 2012 года подследственный эпизодически снимал на цифровое устройство порнографические материалы с участием маленьких детей возрастом от года до семи, которых предполагаемый злоумышленник находил среди детей своих знакомых.