В Пермском крае две пожилые женщины погибли во время пожаров

13 января в Пермском крае две женщины погибли во время пожаров, которые произошли в селах Покча и Брюхово. Об этом объявили в региональной пресс-службе МЧС.

Инциденты произошли на территории Чердынского и Еловского районов. В Покче перекрытия частного дома обрушились после того, как сгорела кровля. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения успел покинуть охваченное огнем помещение, однако даже с помощью соседа ему не удалось спасти мать. Пожарные предполагают, что причиной стало неосторожное курение. Они подчеркивают, что ранее по вине уснувшего с сигаретой владельца уже происходили случаи возгорания.

В Брюхово пламя полностью разрушило здание. Во время ликвидации огня сотрудники пожарной службы нашли труп 80-летней хозяйки. По предварительной версии, Трагедия случилась из-за небезопасного использования электрического оборудования, размещенного в сенях.