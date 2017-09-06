В Москве мужчина напал на работников "Пятерочки" с граблями

12 января в Москве мужчина напал на двух работников супермаркета торговой сети "Пятерочка" с граблями. Об инциденте стало известно столичным СМИ.

Нападение произошло в помещении торговой точки, организованной на Преображенском Валу. Сотрудники получили в свой адрес множество оскорблений угрозы расправы. Во время потасовки злоумышленник также вынул из кармана неустановленный предмет и повредил плечо одному из представителей учреждения.

Правоохранители задержали подозреваемого. Сотрудники полиции занимаются проверкой обстоятельств происшествия.