В Москве мужчина напал на работников "Пятерочки" с граблями
Вчера, 20:31 \\ Происшествия

12 января в Москве мужчина напал на двух работников супермаркета торговой сети "Пятерочка" с граблями. Об инциденте стало известно столичным СМИ.

 Нападение произошло в помещении торговой точки, организованной на Преображенском Валу. Сотрудники получили в свой адрес множество оскорблений угрозы расправы. Во время потасовки злоумышленник также вынул из кармана неустановленный предмет и повредил плечо одному из представителей учреждения.

Правоохранители задержали подозреваемого. Сотрудники полиции занимаются проверкой обстоятельств происшествия.

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Александр Лубяной
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