На свадьбе в казахском Шымкенте подали 1,5-тонный торт в виде дворца

13 января на свадьбе в казахском городе Шымкенте подали большой полуторатонный торт в виде дворца. Об этом рассказал продюсер Жан Муканов через свой канал в Telegram.

Мероприятие состоялось в зале отеля Rixos и в честь бракосочетания Валерии, родственницы президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Кондитерский шедевр диаметром в 3 и высотой в 4,2 метра с учетом тележки приготовил известный мастер Ренат Агзамов.

По мнению продюсера, появление величественного торта затмило все остальные положительные моменты праздника. Ещё одним знаменательным моментом стало присутствие знаменитого боксера Геннадия Головкина.

Жан Муканов в своём сообщении предварительно ответил возможным хейтерам и завистникам. Он отметил, что прекрасно знает "династию" невесты и уверил аудиторию, что все средства, потраченные на свадьбу, были заработаны честным путем.