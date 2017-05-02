У продававшей гитару орловчанки похитили 300 тысяч рублей

У орловчанки, продававшей гитару через интернет, путем мошенничества похитили 300 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе областного УМВД.

25-летняя жительница Орла попыталась продать музыкальный инструмент и разместила для этого объявление на одном из интернет-ресурсов. По указанному номеру ей дозвонился неизвестный мужчина, который согласился перевести требуемую сумму на карту продающей. Однако он убедил девушку назвать не только номер карты, но и цифры кода для защиты, размещенного на обороте.

Получив необходимые сведения, злоумышленник сумел снять со сберегательного счёта пострадавшей крупную сумму денег. По факту мошенничества следователи завели уголовное дело. Они начали применять меры для поиска подозреваемого в хищении.