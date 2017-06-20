Во Владивостоке сгорел супермаркет и боулинг-клуб

Во Владивостоке сгорел супермаркет и знаменитый боулинг-клуб. Пожар практически полностью уничтожил торгово-развлекательные помещения.

15 января вечером по местному времени в столице Приморского края вспыхнул крупный пожар. В самом центе Владивостока полыхало трехэтажное здание. В нем располагалось сразу несколько известных организаций.

Сообщается, что огонь стал быстро распространяться из кухни престижного боулинг-клуба. Взорвалось несколько баллонов и от них пламя ушло в супермаркет, который располагался по-соседству. На месте инцидента работали почти все пожарные бригады города.

Борьба с огнем продолжалась почти четыре часа. В настоящее время огонь удалось победить. Известно, что все постояльцы этих помещений были вовремя эвакуированы, поэтому о человеческих жертвах говорить не пришлось. Сейчас владельцы торгового комплекса и развлекательного заведения подсчитывают свои убытки. Устанавливается точная причина возгорания.