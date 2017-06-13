В Москве водитель прокатил на капоте полицейского. Сотрудник хотел проверить у нарушителя документы.

Инцидент произошел на юге российской столицы 12 января в дневное время. Инспекторы патрульной службы пытались остановить автомобиль ВАЗ «четырнадцатой» модели, однако ее водитель повел себя неадекватно.

При требовании предоставить документы на автотранспортное средство, мужчина нажал на газ и зацепил сотрудника полиции. Патрульный проехал на капоте машины почти десять метров. Затем нарушитель спокойствия предпринял попытку скрыться от правоохранителей. Вскоре злоумышленника удалось задержать. Им оказался 52-летний приезжий из другого региона России.

В отношении него уже возбуждено уголовное дело за причинение насилия к лицам правоохранительных органов. Пострадавший сотрудник ГИБДД был доставлен в больницу для устранения полученных травм, но вскоре был отправлен домой.