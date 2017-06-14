Сообщившего о "бомбе" на Курском вокзале Москвы осудили на 4 года

52-летнего россиянина, сообщибшего о ложной "бомбе" на Курском вокзале столицы, осудили на 4 года. Так 15 января объявили на портале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Как сообщает ведомство, в апреле прошлого года 52-летний мужчина из Владимирской области попытался пройти через турникеты в павильон Горьковского направления. Руководствуясь хулиганскими мотивами, он бросил свой пакет в сторону контролера и заявил, что внутри помещено взрывное устройство. В связи с его словами сотрудники учреждения оперативно эвакуировали пассажиров и вызвали правоохранительные органы. Прибывшие специалисты угрозы взрыва не обнаружили.

За ложное сообщение о теракте против мужчины завели уголовное дело. Во время заседания суд учел другой приговор, назначенный ранее. Теперь осужденный проведет ближайшие годы в колонии особого режима.