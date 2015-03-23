Оренбуржца осудили на пять лет за кредитные махинации в 13 миллионов

Жителя Оренбурга приговорили к пяти годам лишения свободы за кредитые махинации на общую сумму в 13 миллионов рублей. Об этом 15 января уведомили на сайте областной прокуратуры.

Как сообщает пресслужба ведомства, 34-летний мужчина в составе организованной группы в период с мая по октябрь 2014 года подделал финансовую документацию предприятия и получил кредиты в трех городских банках. К участию в мошеннической схеме он также привлек двух своих товарищей. Отмечается, что осужденный обладал высшим образованием в области экономики и опыт работы на руководящей должности в коммерческих предприятиях. Он использовал свои здания, чтобы создать общество с ограниченной ответственностью и с его помощью обманом завладеть денежными средствами.

Помимо тюремного заключения в колонии, суд таже постановил мошеннику возместить финансовый ущерб банковским организациям и выплатить дополнительно 800 тысяч рублей штрафа в госбюджет. Областной суд отклонил отправленную им аппеляцию. Наказание также понесли соучастники преступления.