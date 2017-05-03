В Москве загорелся электропоезд с 1 тысячей пассажиров. Все люди были оперативно эвакуированы, никто не пострадал.

Инцидент произошел сегодня днем на перегоне между станциями Кусково и Чухлинка. Машинист увидел, что заискрилась проводка на крыше одного из вагонов электропоезда. Он предпринял экстренное торможение недалеко от станции Кусково на востоке Москвы близ Реутова.

В этот момент в составе электрички находилось более одной тысячи пассажиров. Все они благополучно были доставлены до ближайшей станции Горьковского направления МЖД. Пока точно неизвестно, есть ли пострадавшие в этой аварии.

Движение составов внутри московского региона осуществляется по третьему запасному пути. В настоящее время устраняются причины обрыва контактной сети на железной дороге. На месте инцидента находятся полицейские и работники РЖД.

Ранее сообщалось, что в Москве из-за обрыва линии остановились электрички.