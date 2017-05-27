В Туркменистане обложили штрафами гадалок
Вчера, 17:55 \\ Происшествия

В Туркменистане обложили штрафами гадалок и медиумов. Об этом рассказывают местные издательства.

 Власти Туркменистана на официальном уровне поручили добиваться любыми способами пополнения бюджета за счет граждан этой страны Средней Азии. Сообщается, что в отделения полиции стали часто привозить гадалок и других экстрасенсов с целью взимания с них денег за административные правонарушения.

В частности, гадалкам предлагается уплатить в доход государства порядка 100 манатов – местной национальной валюты. Эта сумма эквивалентна 1700 рублям.

Также полицейские предпринимают серьезные меры по увеличиванию количества штрафов, получаемых водителями на дорогах Туркменистана. Автовладельцы штрафуются в последнее время по любому удобному поводу. Доходит до того, что на улицах страны должны быть машины только белого цвета. Все остальные расцветки авто отвозятся на штрафные стоянки без объяснения причин.

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Влад Доигралис
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