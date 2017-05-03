В Москве из-за обрыва линии остановились электрички. Об этом инциденте на общественном транспорте рассказали в экстренных службах региона России.

Сегодня на Горьковском направлении встали московские электропоезда. Инцидент с обрывом контактной сети произошел на перегоне между остановочными пунктами «Кусково» и «Чухлинка».

Сообщается, что из-за этого ряд поездов не смогли продолжить свой путь и в настоящее время проводятся оперативные мероприятия по устранению неполадок на оживленном участке электрифицированной пригородной железной дороги.

Известно, что все пассажиры пока дожидаются своего поезда на станции в Кусково. Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства внештатной ситуации в московском регионе.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске электропоезд едва не загорелся из-за неисправности под днищем состава. Тогда никто из пассажиров не пострадал. Случай имел место быть примерно полгода назад.