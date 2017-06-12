Следователи Великого Новгорода проверяют гибель четырех новорожденных

В Великом Новгороде следователи проверяют гибель четырех новорожденных, которые по неизвестной причине скончались в декабре. Об этом уведомили в пресс-службе регионального СУ СК России.

11 января в одном из локальных сообществ социальной сети пользователь разместил информацию о смерти младенцев в пределах роддома. Как сообщили медики, малыши, которые родились абсолютно здоровыми, погибли из-за неустановленной инфекции.

В связи публикацией об инциденте, вызвавшей оживление в соцсети, Следственный комитет принял решение изучить обстоятельства в рамках доследственной проверки. Главврач областного родильного дома Валерий Мишекурин подтвердил факты смертей. Однако он отметил, что у всех погибших были схожие проблемы со здоровьем - недоношенность, дыхательные расстройства и незрелость легких. Их вес также был достаточно низким. Самое большее - 800 граммов. Два младенца умерли в первом роддоме Новгорода, один - во тором, и последний - в больнице Боровичей.