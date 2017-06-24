Под Нижним Новгородом погиб ребенок из-за детского кресла. К такому выводу пришли эксперты после обследования места происшествия.

13 января на трассе между Москвой и столицей Башкортостана столкнулись два автомобиля иностранного производства. Трагедия произошла в Нижегородской области у города Володарск.

Сообщается, что виновником ДТП стал водитель автомашины Chevrolet. Он не смог справиться с управлением иномарки и при совершении маневра обгона не смог уйти от лобового столкновения с другой машиной.

В результате страшного удара погибли двое пассажиров Chevrolet, водитель оказался в больнице. Также печальные последствия наступили для малолетнего пассажира Daihatsu. Пятилетний мальчик находился в детском кресле, однако из-за его бескаркасной конструкции наступили печальные последствия. Ребенок получил травмы несовместимые с жизнью.

В правоохранительных органах предупредили, что наличие в салоне авто детского удерживающего устройства не может давать стопроцентную гарантию при ДТП.