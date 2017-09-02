Видеокамера в Подмосковье зафиксировала массовую драку с участием сотрудника ГИБДД

14 января видеокамера в Подмосковье зафиксировала массовую драку у одного из баров, в которой участвовал сотрудник ГИБДД. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД Московской области.

В Серпуховском районе произошла масштабная потасовка неподалеку от питейного заведения. Среди прочих участников, на видеозаписи заметили правоохранителя, который был одет по гражданке в связи с личным временем. В ходе конфликта несколько человек получили телесные повреждения.

Полицейские начали проверять обстоятельства нцидента. Они устанавливают личности присутствующих при драке и пытаются отыскать свидетелей происшествия. Ориентируясь на полученную информацию, они установят наличие или отсутствие состава преступления и примут процессуальное решение.