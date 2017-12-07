Курские поисковики вернули в семью сбежавшего из рабства воронежца

Курские поисковики вернули к родственникам жителя Воронежской области, который сбежал из рабства в Москве. Об этом волонтёры сообщили СМИ 15 января.

Двумя днями ранее семья Владимира Бунина объявила о его пропаже. Мужчина отправился из Курска в село Бунино и с тех пор исчез. Вечером волонтеры патрулировали населенный пункт с целью обнаружить пропавшего. Они заметили на остановке Мещерские дворы мужчину, который оказался жителем воронежского Калача Анатолием Крышаном.

Найденный воронежец рассказал, что в прошлом году его похитили цыгане и силой заставили работать на московской стройке. После четырех месяцев насильственного труда ему не заплатили. Анатолий Крышан, не имея финансовых средств и документов, решил отправиться на родину пешим ходом. Попутный транспорт отказывался его подвести. Проходя 15-20 километров ежедневно, россиянин спустя два месяца добрался до Солнцевского района Курской области, где его и нашли участники поисковой группы. После похолодания Анатолий Крышан очень замерз и попытался согреться в стенах остановки.

Пострадавшему вызвали "скорую помощь", которая доставила его в Бесединскую больницу. 14 января куряне забрали его из лечебницы и доставили в Воронеж, где на маршрутке отправили в Калач.