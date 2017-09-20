NASA: "Синей вспышкой" в рождественскую ночь над Татарстаном стал метеороид

"Синей вспышкой", которую заметили над Татарстаном в рождественскую ночь 7 января, стал сгоревший метеороид. Так объявили в центре изучения околоземных объектов NASA.

В 00:24 яркий объект зафиксировали в небе над Тукаевским районом. Он вошел в земную атмосферу на скорости 21 киллометр в секунду. Эксперты предполагают, что этом был метеор, который полностью сгорел, не долетев до поверхности планеты. Высвободившаяся во время полёта энергия достигла показателя в 0,098 kt. Отмечается, что это относительно слабая сила, ведь Челябинский метеорит продемонстрировал силу в 440 kt.

Метеороидами называют крошечные астероиды диаметром менее 30 метров. Как утверждают астрономы, один такой могли видеть жители Набережных Челнов, Агрыза, Альметьевска, Нижнекамска, Заинска и Менделеевского. Ранее предполагали, что причиной явления могла послужить техногенные факторы или атмосферное электричество.