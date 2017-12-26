Учительница спасла нескольких детей при резне в пермской школе №127. В настоящее время педагог с ножевым ранением находится в реанимации.

Стали известны дополнительные подробности кровавого инцидента, который произошел сегодня утром в общеобразовательной городской школе Перми. Сообщается, что одна из учительниц смогла заступиться за учеников младших классов и успела оттолкнуть нападавшего, чтобы дать возможность школьникам отбежать на безопасное расстояние. В стычке с применением ножа педагог школы получила несколько ранений и сейчас она находится на лечении в местной больнице.

Напомним, что зачинщиками драки на ножах стали двое подростков. В результате нападения на других школьников пострадали 15 человек. Двенадцать детей находятся под присмотром врачей, двое оказались в реанимационном отделении. Подозреваемые обезврежены и задержаны пермскими правоохранительными органами, начата проверка.