В Азербайджане мужчина зарезал соседа за парковочное место. Инцидент со смертельным исходом произошел в Баку.

На днях в столице Азербайджана произошло резонансное убийство. Сообщается, что двое местных жителей серьезно повздорили из-за свободного парковочного места. Никто не хотел уступать.

Когда словесные доводы у одного из мужчин иссякли, он взялся за холодное оружие. 58-летний мужчина нанес своему оппоненту по спору девять прямых ударов ножом. Пострадавшего в карете «Скорой помощи» отправили в больницу, однако врачи уже не могли ничего сделать, поскольку большинство из них оказались смертельными.

В настоящее время местные правоохранительные органы смогли задержать основного подозреваемого. Ему предъявлены обвинения с умышленном убийстве человека.

В Ленинградской области жительница забила до смерти своего сожителя. Женщина нанесла несколько ударов табуретом по голове.