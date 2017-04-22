40-летний житель Мурманска во время пьянки ударил брата и сломал ему челюсть. Известно, что между ними произошел конфликт, а позже началась драка. О происшествии сообщают сотрудники регионального управления Росгвардии.

Правоохранители Мурманской области сообщают о случае нанесения человеку телесных повреждений во время драки в административном центре. Инцидент произошел между двумя родными братьями, которые 15 января вместе распивали спиртные напитки в квартире, которая принадлежит одному из них. Мужчины что-то не поделили, после чего между ними вспыхнула ссора. Из-за этого старший брат сильно ударил младшего по лицу и сломал ему челюсть. Пострадавший был доставлен в близлежащую больницу.

Когда выяснилось, каким образом была приобретена травма, к делу подключились правоохранители. Теперь они проверяют факт происшествия, а также выясняют, какие обстоятельства ему предшествовали. Обвиняемому грозит наказание в виде трех лет заключения.