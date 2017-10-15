Жительница Великобритании убила отца и 11 лет получала пособие вместо него

Жительницу Великобритании признали виновной в том, что она убила родного отца и 11 лет получала вместо него пособие. Об этом пишет издание The Sun.

Во время судебного процесса обвинительный приговор вынесли Барбаре Кумбес 63-лет из города Стокпорт, расположенного в Англии. Обвинителям удалось доказать, что в 2006 году подсудимая совершила убийство военного пилота Кеннета Кумбеса, который служил в британских ВВС в период Второй мировой. Женщина зарыла мертвое тело в землю и тщательно скрывала его гибель от соседей, близких и социальных служб.

Журналисты отмечают, что у осужденной не так давно диагностировали рак желудка. Она не желает раскрывать причины и подробности убийства. Однако её муж утверждает, что Кеннет Кумбес был жестоким тираном, регулярно оскорбляющим окружающих. По мнению супруга, именно унизительное поведение покойного спровоцировало агрессивные действия со стороны его дочери.