В Истринском районе на полигоне нашли мертвыми четырех человек

12 января охранники полигона в Истринском районе обнаружили мертвые тела четырех человек. Об этом уведомляет пресс-служба главного СУ СК Московской области.

Трупы нашли в самодельной постройке близ деревни Обновленный Труд. Правоохранители сообщают, что на покойниках не заметили различимых признаков убийства. Они предполагают, что причиной смерти стало переохлаждеие.

По факту гибели следователи начали проверять обстоятельства инцидента. Подробности гибели покойных станут известны после окончания судебно-медицинских экспертиз, которые уже назначены. Место происшествия уже изучено. После получения всех необходимых сведений, Следственный комитет примет решение о необходимости возбуждения дела.