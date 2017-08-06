В Мексике обнаружили сложенные в автобусе расчлененные тела 9 человек

В Мексике обнаружили расчлененные тела 9 человек, сложенные в брошенном микроавтобусе. Об этом 14 января сообщили в эфире телеканала Televisa.

Транспортное средство с трупами нашли на улице города Халапа, расположенного в штате Веракрус. Помимо человеческих останков, неизвестные преступники оставили внутри послания с угрозами, адресованными руководителям регионального министерства общественной безопасности.

Правоохранители изучают обстоятельства преступления. Они начали расследование с целью установить личности убийц, а также их жертв.

За 2017 год на территории Мексики произошло наибольшее число преступлений за последние 10 лет. Количество одних лишь умышленных убийств превысило 23 тысячи. В связи с этим 11 января ушел в отставку Мигель Анхель Осорио, министр внутренних дел.