В Курске водитель такси ограбил пьяного пассажира

В Курске водитель такси умудрился ограбить своего пассажира, когда подвозил его домой. Клиент обнаружил, что у него нет с собой наличных и попросил таксиста снять деньги с его карты, сообщив от нее пин-код. Тогда таксист снял со счета 26 тысяч рублей и оставил мужчину трезветь.

Сотрудники правоохранительных органов по Курской области сообщают о случае ограбления жителя административного центра. Известно, что мужчина обратился в полицию, сообщил, что у него пропала банковская карта. Тем не менее, он не мог понять, кто мог украсть ее, так как не помнил, что с ним было в тот вечер. Однако он рассказал, что несколько дней назад отмечал с коллегами Новый год. Это было в преддверии праздников. Мужчина был уверен, что карта пропала после мероприятия.

Выполняя свою работу, сотрудники полиции выяснили, что после корпоративного застолья мужчина вызвал такси, уже находясь в состоянии алкогольного опьянения. Они нашли таксиста, который приехал к нему на вызов. После этого выяснилось, что мужчина был настолько пьян, что не помнил, как сам отдал водителю такси карту и попросил снять деньги.

Таксист признал свою вину и заявил, что все вернет потерпевшему, однако от уголовной ответственности его это не спасет. Правоохранители возбудили против него дело и уже скоро передадут его в суд.