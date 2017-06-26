В Кремле прокомментировали поножовщину в школе Перми. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал дождаться выводов специалистов.

На еженедельной встрече с представителями прессы Дмитрий Песков ответил на вопрос журналиста о сегодняшнем нападении в учебном заведении Перми. Прозвучал вопрос, не нужно ли пересмотреть в связи с инцидентом параметры безопасности в школах и иных образовательных учреждениях.

На что пресс-секретарь российского лидера ответил, что подобный конфликт является внутренним, поскольку нападение было совершено не извне, а самими учащимися. По словам Пескова, нужно дать время поработать на месте событий местным правоохранителям и экспертам, а потом уже строить дальнейшие предположения.

Напомним, что 15 января в одной из школ Перми случилось массовая драка с применением ножей. В результате нападения двух подростков пострадало по разным данным от 12 до 15 человек. Двое из них находятся в реанимационном отделении больницы.