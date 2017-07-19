Школьница из Москвы сообщила матери о полученной на вписке гонорее

Школьница из Москвы пожаловалась матери на гонорею, которой заразилась на вписке 23 декабря. Об этом стало известно столичным СМИ от инсайдеров.

Десятикласница поделилась с мамой, что в конце прошлого года вместе с друзьями посетила вечеринку в квартире на Можайском переулке. В помещении веселились примерно 15-17 человек, в большинстве своём - мальчики-подростки 15 лет. 16-летняя девушка призналась, что она пила алкогольные напитки, а затем занялась сексом с одним из парней, которого зовут Максим. Точного номера квартиры она не помнит. Спустя некоторое время подросток почувствовала себя нехорошо и проверилась у врача на венерические заболевания. Результаты анализов показали диагноз - гонорея.

Мать девушки обратилась в полицию с заявлением найти виноватого в болезни дочери. Сотрудники правоохранительных органов начали проверять обстоятельства инцидента с целью выявить преступную составляющую.