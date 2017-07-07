В Ленобласти отравились бытовым газом 5 человек

В Ленинградской области отравились бытовым газом 5 человек. Вся семья помещена в больничные палаты.

14 января поступило сообщение об отравлении бытовым газом целой семьи из пяти человек в поселке Ленинградской области. Известно, что в неудовлетворительном состоянии находилась газовая горелка, установленная в обогревательной колонке.

Также специалисты рассматривают и иную версию. Могли быть забиты дымоходы кирпичного многоэтажного жилого здания. В настоящее время доступ газа в квартиры поселка Павлово приостановлена до обнаружения реальной причины несчастного случая и устранения вредных последствий аварии.

Все жители пострадавшей квартиры сейчас находятся под присмотром врачей в местной больнице. Среди них есть несовершеннолетние дети. Их состояние медики оценивают, как удовлетворительное.