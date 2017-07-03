В Кемеровской области полицейские изъяли партию контрафактной одежды

В Кемеровской области полиция выявила партию контрафактной одежды и обуви. Она была изъята и отправлена на экспертизу. О происшествии сообщают сотрудники регионального МВД со ссылкой на представителей Роспотребнадзора.

Накануне в Кемеровской области прошла проверка Роспотребнадзора. Главное внимание сотрудников было обращено в Центральный район административного центра. В ходе мониторинга были выявлены серьезные нарушения. Так, оказалось, что около двухсот единиц товара являются контрафактными. Они были изъяты, а сумма ущерба для продавцов составила около 250 тысяч рублей.

Изъятые одежда и обувь не соответствовали установленным нормам того, из каких материалов они должны быть изготовлены, а также у них отсутствовали информационные ярлычки. Против продавцов было возбуджено административное дело, в результате им пришлось заплатить штраф, сумма которого в два раза превышает ту, которая составляет сумму ущерба.