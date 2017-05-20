Появились подробности массовой поножовщины в школе Перми. Скоро состоится допрос свидетелей и подозреваемых кровавого инцидента.

15 января в пермской общеобразовательной школе случился конфликт между учащимися, который перерос в массовое побоище с использованием острых предметов. В настоящее время на месте событий работают многочисленные следователи. В Сети тем временем появились первые кадры с места происшествия. На них можно увидеть, как полиция задерживает главного зачинщика драки.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили дополнительные подробности преступления. Известно, что поножовщину устроили двое местных молодых людей. Один из них учится в старших классах, а второй уже получил аттастат об окончании учебного заведения. Есть предварительная информация, что один из подростков наблюдался у психотерапевтов.

Всего в ходе массового побоища пострадало пятнадцать человек. Серьезно досталось педагогу и девушке-ученице. Они находятся в реанимационном отделении больницы. Полиция возбудила уголовное дело.