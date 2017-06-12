В Иванове задержана похитительница 9 банок шпрот

Работники торгового центра на улице Красных Зорь в Иванове задержали жительницу, которая хотела вынести из магазина девять банок шпрот и одну упаковку фисташек.

Управляющий магазина написал заявление в отделение полиции о пропаже нескольких банок шпрот. Прибывшая на место преступления полиция по горячим следам смогла задержать 27-летнюю воровку.

По факту преступления идет проверка. Об этом рассказал 15 января представитель отдела информации и общественных связей УМВД России по Ивановской области Владислав Радостин. По результатам проверки сотрудники правоохранительных органов примут процессуальное решение, девушка понесет наказание. Ранее стало известно, что Жительница Удмуртии пыталась убить мать и напала на полицейского.