В Индонезии 72 человека пострадали во время обрушения пола в здании биржи

В индонезийской столице Джакарте 72 человека пострадали во время обрушения пола в здании местной биржи. Об инциденте рассказали 15 января в эфире китайского телеканала CGTN со слов полицейских.

Согласно сведениям от правоохранителей, во время перерыва между торгами в помещении рухнула одна из галерей. Пострадавшие в результате происшествия госпитализированы в нескольких столичных больниц с травмами различного характера.

Полицейские и спецслужбы ведут расследование причин происшествия. Они уже объявили, что галерея упала без участия взрывных веществ.