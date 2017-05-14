В Воронеже мужчина сорвался с балкона и разбился насмерть. Трагический инцидент был зафиксирован во дворе жилого микрорайона.

15 января около полудня пришло тревожное сообщение от жителя Воронежа. Он рассказал дежурному полиции, что стал очевидцем страшной картины. Он увидел, как на асфальте у жилого многоэтажного дома лежит мужчина и не подает никаких признаков жизни. «Скорая помощь» и оперативники полиции прибыли на место инцидента за считанные минуты.

В настоящее время выясняются причины смерти неизвестного мужчины. Есть версия, что он сорвался с балкона 17-этажного здания, однако при каких обстоятельствах это произошло пока непонятно. На месте событий работают следователи и эксперты. Вся местность вокруг эпицентра инцидента оцеплена. Идет поиск свидетелей.