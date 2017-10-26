В Кирове мужчина ограбил на улице 14-летнюю школьницу

15 января в Кирове незивестный мужчина ограбил 14-летнюю ученицу школы. Об этом инциденте уведомили в пресс-службе областного Управления МВД.

Ограбление произошло на улице Карла Либкнехта. Злоумышленник выхватил из рук подростка 300 рублей, а затем убежал прочь. Внимательная школьница успела сохранить в памяти особые приметы грабителя и вскоре рассказала о произошедшем правоохранителям.

Сотрудники полиции оперативно задержали подозреваемого, который находился неподалёку от места преступления. По версии следствия, это мог сделать безработный житель города 1987 года рождения. По факту грабежа начали вести уголовное дело. Обстоятельства выясняются.