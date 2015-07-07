В Северском районе Кубани загорелся цех по производству пластиковых пакетов

15 января в Северском районе Кубани загорелся цех, производящий пластиковые пакеты. Об этом рассказали представители Южного регионального центра МЧС.

Около 9 часов в станице Григорьевская приступили к тушению пожара на улице 50 лет ВЛКСМ. Его общая площадь составила 600 квадратных метров. Вспыхнула кровля одноэтажного деревянного здания 40 на 15 метров. К устранению огня привлекли 45 сотрудников пожарной службы и 14 единиц спецтехники.

В Министерстве сообщили, что пламя локализовали в 11:11 по местрому времени. Подробности о причинах происшествия, а также информацию о пострадавших пока не распространяют.