В Астрахани мужчина пытался взломать банкомат

В Астрахани 12 января анонимный мужчина совершил несколько попыток взломать банкомат, но ему так это и не удалось, и он скрылся с места преступления.

Представители правоохранительных органов изучают записи с камер видеонаблюдения. Стало известно, что повредив защитную дверь устройства с помощью газового баллона он пытался забрать деньги.

Правоохранители за попытку совершения преступления в Ленинском районе разыскивают молодого мужчину. В полиции сообщили приметы злоумышленника: славянской внешности, на вид 25-35 лет, среднего телосложения, рост 175-180см. Мужчина был одет в темного цвета ветровку, короткую черную кожаную куртку на молнии, в серых брюках, спортивной обуви с белой подошвой.

На голове у него была кепка темного цвета. В полиции обращаются с просьбой, кто знает какую либо информацию о подозреваемом, сообщить сотрудникам полиции или прозвонить в службу "102".