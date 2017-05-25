В Москве на козырьке дома нашли труп мужчины

14 января на козырьке жилого дома в южной части Москвы нашли труп неизвестно мужчины. Об этом столичным СМИ рассказали в пресс-службе ГУ МВД столицы.

В воскресенье ночью на "горячую линию" полиции сообщили о мертвом человеке, замеченом над входом в здание №29 на Пролетарском проспекте в Царицино. По внешним признакам специалисты определили, что мужчина умер в возрасте от 25 до 30 лет. При этом на теле обнаружены повреждения, специфические для падения с большой высоты. Гибель наступила примерно за час до прибытия правоохранителей.

Более подробным исследованием трупа займутся судмедэксперты из морга. Следователи проверяют обстоятельства смерти и пытаются определить личность погибшего. Подробности происшествия пока не разглашаются.